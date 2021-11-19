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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara'daki patlama sebebiyle soruşturma başlattı - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara'daki patlama sebebiyle soruşturma başlattı

19.11.2021 08:18
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara'daki patlama sebebiyle soruşturma başlattı

Ankara'da bir binada doğalgaz kaynaklı meydana gelen patlamada binanın bir kısmı yıkıldı. Yaşanan olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Dün akşam Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binada meydana gelen patlama sonrası emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Doğal gaz sızıntısı nedeniyle gerçekleştiği tahmin edilen patlama sonucu binanın bir bölümü çöktü.

2 ÖLÜ, 4 YARALI

Ankara Valisi Vasip Şahin, patlamada yaralanan 6 kişiden bir baba ve çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı. 4 yaralının ise hastanede tedavilerine devam ettiğini belirtti.

Ankara'daki doğal gaz patlaması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara'da 3 katlı binada yaşanan ve 2 kişinin öldüğü 3'ü ağır 4 kişinin de yaralandığı patlamayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, "İlimiz Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir binada 18.11.2021 günü saat 23.10 sıralarında meydana gelen patlamayla ilgili olarak Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara'daki patlama sebebiyle soruşturma başlattı

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SON DAKİKA: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara'daki patlama sebebiyle soruşturma başlattı - Son Dakika
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