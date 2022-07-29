Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "Ata dedeler" soruşturmasını tamamladı - Son Dakika
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "Ata dedeler" soruşturmasını tamamladı

29.07.2022 13:33
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "Ata dedeler" soruşturmasını tamamladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ata dedeler suç örgütü" olarak tanınan ve örgüt içerisinde eski mahkeme başkanı ve savcının da yer aldığı 43 şüpheliye yönelik olan soruşturmayı tamamladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ata dedeler suç örgütü" olarak tanınan ve örgüt içerisinde eski mahkeme başkanı ve savcının da yer aldığı 43 şüpheliye yönelik olan soruşturmayı tamamladı.

"Ata dedeler suç örgütü" olarak bilinen ve kendilerini devletin sözde ticari istihbarat ayağı olarak gösteren 43 zanlının "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak ve zincirleme şekilde örgütün faaliyetleri çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılmaları istendi. Kamu görevlisi olanlarında aralarında bulunduğu bir grup, kendilerini "devletin ticari istihbarat ayağı" olarak tanıtarak, örgüte yeni üye kazandırarak, haksız kazanç karşılığında bürokrasideki işlerinin kısa sürede çözüleceği vaadinde bulundu.

"KİŞİLERİ KODLADILAR"

Şüpheliler, kişilerin örgüte katılış aşamalarına göre "elçi", "elçi yardımcısı", "büyük ata dede", "ata dede", "baş dede", "dede", "sözcü dede", "masa başkanı", "masa üyesi", "saha başkanı", "saha üyesi" şeklinde kodlama yaptı.

İddianamede, farklı meslek gruplarından 88 mağdur ve 254 müşteki de yer aldı.

(Ahmet Furkan Gülap/İHA)

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Kaynak: İHA

Ankara Başsavcılığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'Ata dedeler' soruşturmasını tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "Ata dedeler" soruşturmasını tamamladı - Son Dakika
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