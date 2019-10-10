Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamaları nedeniyle HDP'li...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamaları nedeniyle HDP'li Buldan ve Temelli hakkında soruşturma başlattı. Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:58 Kaynak: AA
Bakanlıktan "Barış Pınarı"na iş makinesi desteği Amerikalı haber spikeri canlı yayında zor anlar yaşadı Arap Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na küstah tepki: Operasyon kabul edilemez MSB, "Sadece teröristler hedef alınıyor" diyerek bombalama anının görüntüsünü paylaştı