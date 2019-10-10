Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamaları nedeniyle HDP'li...
Son Dakika Güncel Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamaları nedeniyle HDP'li...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamaları nedeniyle HDP'li...

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamaları nedeniyle HDP'li Buldan ve Temelli hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamaları nedeniyle HDP'li..., System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamaları nedeniyle HDP'li Buldan ve Temelli hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi, Barış Pınarı Harekatı, Buldan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:58 Kaynak: AA
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