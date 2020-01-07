Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbakanlık personeline yönelik yürütülen FETÖ soruşturması... - Son Dakika

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbakanlık personeline yönelik yürütülen FETÖ soruşturması...
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbakanlık personeline yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:23 Kaynak: İHA
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