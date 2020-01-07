Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbakanlık personeline yönelik yürütülen FETÖ soruşturması... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbakanlık personeline yönelik yürütülen FETÖ soruşturması... - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbakanlık personeline yönelik yürütülen FETÖ soruşturması...

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbakanlık personeline yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbakanlık personeline yönelik yürütülen FETÖ soruşturması..., System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbakanlık personeline yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbakanlık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:23 Kaynak: İHA
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