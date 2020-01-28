Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şahıs hakkında gözaltı... - Son Dakika

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şahıs hakkında gözaltı...
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şahıs hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 10'unun yakalandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:59 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şahıs hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 10'unun yakalandığını bildirdi. - ANKARA
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