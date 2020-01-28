Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şahıs hakkında gözaltı... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şahıs hakkında gözaltı... - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şahıs hakkında gözaltı...

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şahıs hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 10'unun yakalandığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şahıs hakkında gözaltı..., System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şahıs hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 10'unun yakalandığını bildirdi. - ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bankadan çıkan kişiyi takip edip 120 bin lirasını gasp ettiler
Genç kadının telefonla oynayan esnafın ensesine tokat atması ile ortalık karıştı Yan yana 2 musluktan birinden mazot akınca, toprağa gömülü depoya ulaşıldı Kedicik'in evinden çıkan fosilleri, savcı delil olarak kabul etmeyip incelenmesi için geri gönderdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 15:19:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şahıs hakkında gözaltı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]