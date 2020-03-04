Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "cumhurbaşkanına... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında 'cumhurbaşkanına... - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "cumhurbaşkanına...

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı. - ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Melih Gökçek'ten CHP'li Özkoç'un kavga sonrası ortaya çıkan fotoğrafına ilk yorum: Kafa resmen çökmüş
Bakan Soylu'dan CHP'li Engin Özkoç'un sözlerine sert tepki: Siyasetin içinde olmaması gereken biri Otoparkta araçlar yandı, sahipleri birbirine girdi TSK destekli SMO, stratejik Şeyh Akil köyünü ele geçirdi

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 23:54:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "cumhurbaşkanına... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]