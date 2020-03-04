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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "cumhurbaşkanına...
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı. Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:33 Kaynak: İHA
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