Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayet üzerine, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında "tehdit" suçundan soruşturma başlattı.
Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın verdiği dilekçeyi işleme koyarak, Engin Altay hakkında "tehdit" suçundan soruşturma başlatılmasına karar verdi.
Avukat Aydın'ın dilekçesinde, Altay'ın açıklamalarıyla "Cumhurbaşkanını, 27 Mayıs darbesi sonrası idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes'in akıbetiyle tehdit ederek, açıkça tehdit suçunu işlediği" belirtilmişti.
Kaynak: AA
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