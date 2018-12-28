Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deaş Terör Örgütüne Yönelik Düzenlenen Operasyonda 64 Şüpheli...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deaş Terör Örgütüne Yönelik Düzenlenen Operasyonda 64 Şüpheli...

1 saat önce

IHAAW093738-ASA/28-12-2018- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deaş Terör Örgütüne Yönelik Düzenlenen Operasyonda 64 Şüpheli..., System.String[]
IHAAW093738-ASA/28-12-2018

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. 28.12.2018 09: 37: 38 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:43 Kaynak: İHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa
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