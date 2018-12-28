Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deaş Terör Örgütüne Yönelik Düzenlenen Operasyonda 64 Şüpheli...
1 saat önce
IHAAW093738-ASA/28-12-2018- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
IHAAW093738-ASA/28-12-2018
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. 28.12.2018 09: 37: 38 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:43 Kaynak: İHA
Binlerce Şişe Sahte İçki, Toprağa Gömülü Halde Bulundu
İstanbul Boğazı'nda Çevre Felaketi Havadan Görüntülendi
Genç Kadın İntihar Etti, Korkunç Olay Ağlayan Çocuklar Sayesinde Ortaya Çıktı
Trabzon'da Tüpçü Dükkanında Patlama Meydana Geldi! Yaralılar Var