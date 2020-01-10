Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik... - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik...

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda 7'si aktif görevde 12 şüpheli hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik..., System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda 7'si aktif görevde 12 şüpheli hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verdi. - ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:44 Kaynak: İHA
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