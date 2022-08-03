Sosyal medyadan, 31 Temmuz'da yapılan KPSS'de çıkan soruların, sınavdan önce bir yayınevinin deneme kitaplarında yayımlandığı yönünde yoğun şekilde paylaşımlar yapıldı. Bunun üzerine Devlet Denetleme Kurulu (DDK), 2022- Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) yönelik iddialarla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine soruşturma başlatılırken, soruşturmanın savcılık ve DDK tarafından koordineli bir şekilde yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Ankara Başsavcılığı, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KPSS iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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