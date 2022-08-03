Ankara Emniyet Müdürlüğü, Yediiklim Yayınevi'nin Ankara'daki İki Adresine Operasyon Düzenledi - Son Dakika
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Yediiklim Yayınevi'nin Ankara'daki İki Adresine Operasyon Düzenledi

03.08.2022 22:02
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Yediiklim Yayınevi'nin Ankara'daki İki Adresine Operasyon Düzenledi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) suç duyurusu üzerine 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili soruşturma açtı. Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yediiklim Yayınları'na ait Kızılay ve Ostim'deki iki adreste arama başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) suç duyurusu üzerine 2022- KPSS Lisans oturumuyla ilgili soruşturma açtı. Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yediiklim Yayınları'na ait Kızılay ve Ostim'deki iki adreste arama başlattı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2022 KPSS'deki sorulardan bazılarının Yediiklim Yayınevi'nin bir deneme sınavında daha önce yayınlandığı iddiaları ve Devlet Denetleme Kurulu'nun suç duyurusu üzerine açtığı soruşturma kapsamında; yayınevine operasyon düzenlediği açıklandı.

Açıklamaya göre, operasyon kapsamında yayınevinin Ankara'daki OSTİM ve Kızılay'daki iki adresine baskın yapıldı.

NE OLMUŞTU?

2022 KPSS'de bazı soruların Yediiklim Yayınevi'ne ait deneme kitapçıklarında daha önce yayınlandığı iddia edildi.

İddiaların ardından; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), dün, "2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır" açıklamasını yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iddialar üzerine Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) inceleme talimatı vermiş, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ü görevden almıştı.

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Kaynak: ANKA

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