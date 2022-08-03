Aramada polisin, burada bulunan dijital materyal ve tüm KPSS dokümanlarından birer nüsha alacağı öğrenildi.

2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , konunun incelenmesi için dün DDK'ye talimat vermişti.

Kaynak: AA

Devlet Denetleme Kurumu, Ankara Başsavcılığı, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Polis, Yediiklim Yayınları'na ait iki iş yerinde arama yapıyor - Son Dakika

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