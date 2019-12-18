Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP/C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve dönüşümlü açlık... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP/C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve dönüşümlü açlık... - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP/C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve dönüşümlü açlık...

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP/C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve dönüşümlü açlık grevi eylemlerini sürdüren 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 4'nün yakalandığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP/C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve dönüşümlü açlık..., System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP/C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve dönüşümlü açlık grevi eylemlerini sürdüren 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 4'nün yakalandığını açıkladı. - ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:23 Kaynak: İHA
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