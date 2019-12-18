Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP/C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve dönüşümlü açlık... - Son Dakika

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP/C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve dönüşümlü açlık...
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP/C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve dönüşümlü açlık grevi eylemlerini sürdüren 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 4'nün yakalandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:23 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP/C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve dönüşümlü açlık grevi eylemlerini sürdüren 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 4'nün yakalandığını açıkladı. - ANKARA
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