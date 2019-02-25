Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fetö Soruşturmasında, 1 Sivil ile Kara Kuvvetleri Komutanlığından...
1 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturmasında, 1 sivil ile Kara Kuvvetleri Komutanlığından 67'si muvazzaf 100 asker için gözaltı kararı çıkardı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturmasında, 1 sivil ile Kara Kuvvetleri Komutanlığından 67'si muvazzaf 100 asker için gözaltı kararı çıkardı.
Kara KuvvetleriKomutanlığı'nda FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı, 3yüzbaşı, 43 üsteğmen 3 teğmen, 50 astsubay ve ticaret bakanlığında aktif görevli 1 mahrem imam olmak üzere toplam 101 şüphelihakkındagözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan askerşüphelilerin 67'si muvazzaf asker oluphalen aktif görevde. Diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:56 Kaynak: AA
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