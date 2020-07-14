Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün adalet mahrem yapılanması üyelerine yönelik yürütülen... - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün adalet mahrem yapılanması üyelerine yönelik yürütülen...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün adalet mahrem yapılanması üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mahrem imamlarla görüştükleri tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 19'unun gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün adalet mahrem yapılanması üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mahrem imamlarla görüştükleri tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 19'unun gözaltına alındığını bildirdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:40 Kaynak: İHA
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