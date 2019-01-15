Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetö'nün Ankara'daki Faaliyetlerinin Deşifresine Yönelik Yürütülen...
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IHAAW100753-ASA/15-01-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Ankara'daki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, 9 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
IHAAW100753-ASA/15-01-2019
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Ankara'daki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, 9 şüphelinin yakalandığını bildirdi. 15.01.2019 10: 07: 53 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:13 Kaynak: İHA
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