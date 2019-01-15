Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetö'nün Ankara'daki Faaliyetlerinin Deşifresine Yönelik Yürütülen...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetö'nün Ankara'daki Faaliyetlerinin Deşifresine Yönelik Yürütülen...

2 saat önce

IHAAW100753-ASA/15-01-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Ankara'daki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, 9 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetö'nün Ankara'daki Faaliyetlerinin Deşifresine Yönelik Yürütülen..., System.String[]
IHAAW100753-ASA/15-01-2019

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Ankara'daki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, 9 şüphelinin yakalandığını bildirdi. 15.01.2019 10: 07: 53 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:13 Kaynak: İHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara, 3. Sayfa
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