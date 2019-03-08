Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetö'nün Emniyet İstihbarattaki Mahrem Mühendis Yapılanması...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetö'nün Emniyet İstihbarattaki Mahrem Mühendis Yapılanması...

34 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyet istihbarattaki mahrem mühendis yapılanması soruşturmasında 12 şüpheli hakında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetö'nün Emniyet İstihbarattaki Mahrem Mühendis Yapılanması..., System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyet istihbarattaki mahrem mühendis yapılanması soruşturmasında 12 şüpheli hakında gözaltı kararı verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:44 Kaynak: AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel
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