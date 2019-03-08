Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetö'nün Emniyet İstihbarattaki Mahrem Mühendis Yapılanması...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyet istihbarattaki mahrem mühendis yapılanması soruşturmasında 12 şüpheli hakında gözaltı kararı verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:44 Kaynak: AA
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