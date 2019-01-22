Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetö'nün "Hava Kuvvetleri İmamı" Kemal Batmaz'a Bağlı Olan 18 Sivil...
1 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri imamı" Kemal Batmaz'a bağlı olan 18 sivil "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri imamı" Kemal Batmaz'a bağlı olan 18 sivil "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkardı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:53 Kaynak: AA
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