Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetö'nün "Hava Kuvvetleri İmamı" Kemal Batmaz'a Bağlı Olan 18 Sivil...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetö'nün "Hava Kuvvetleri İmamı" Kemal Batmaz'a Bağlı Olan 18 Sivil...

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri imamı" Kemal Batmaz'a bağlı olan 18 sivil "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetö'nün
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri imamı" Kemal Batmaz'a bağlı olan 18 sivil "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:53 Kaynak: AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemal Batmaz, Güncel
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