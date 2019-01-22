Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetö'nün "Hava Kuvvetleri İmamı" Kemal Batmaz'a Bağlı Olan 18 Sivil...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri imamı" Kemal Batmaz'a bağlı olan 18 sivil "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkardı.

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