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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma...

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma..., System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:46 Kaynak: AA
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Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 34 kişi hakkında gözaltı kararı
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