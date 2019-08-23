Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:46 Kaynak: AA
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