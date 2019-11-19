Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik...
Son Dakika 3. Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik... - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik...

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 10'u aktif görevde 7'si ihraç edilmiş olan subay ve astsubay rütbesindeki 17 asker hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik..., System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 10'u aktif görevde 7'si ihraç edilmiş olan subay ve astsubay rütbesindeki 17 asker hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı yürütülen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:32 Kaynak: İHA
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