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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik...
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 10'u aktif görevde 7'si ihraç edilmiş olan subay ve astsubay rütbesindeki 17 asker hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:32 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 10'u aktif görevde 7'si ihraç edilmiş olan subay ve astsubay rütbesindeki 17 asker hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı yürütülen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. - ANKARA
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