Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün KPSS ve diğer kamu sınavlarına hazırlık evlerine yönelik... - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün KPSS ve diğer kamu sınavlarına hazırlık evlerine yönelik...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün KPSS ve diğer kamu sınavlarına hazırlık evlerine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte ait sınavlara hazırlık evlerinde kaldıkları ve sınav sorularının kendilerine sınav öncesinde verildiği iddiasıyla Ankara merkezli 30 ilde bulunan...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün KPSS ve diğer kamu sınavlarına hazırlık evlerine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte ait sınavlara hazırlık evlerinde kaldıkları ve sınav sorularının kendilerine sınav öncesinde verildiği iddiasıyla Ankara merkezli 30 ilde bulunan 60 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:09 Kaynak: İHA
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