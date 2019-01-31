Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetö'nün Kriptolu Haberleşme Programı Olan Bylock'u Kullandığı...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetö'nün Kriptolu Haberleşme Programı Olan Bylock'u Kullandığı...

2 saat önce

IHAAW112610-ASA/31-01-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında Ankara ve İstanbul'da gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetö'nün Kriptolu Haberleşme Programı Olan Bylock'u Kullandığı..., System.String[]
IHAAW112610-ASA/31-01-2019

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında Ankara ve İstanbul'da gözaltı kararı verdi. Düzenlenen operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı. 31.01.2019 11: 26: 10 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:33 Kaynak: İHA

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