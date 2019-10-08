Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:07 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA
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