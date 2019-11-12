Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon...
Son Dakika 3. Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon...

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock kullanıcısı 16 şahıs hakkında gözaltı kararı verdi, şüphelilerden 11'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon..., System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock kullanıcısı 16 şahıs hakkında gözaltı kararı verdi, şüphelilerden 11'i yakalandı. - ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:06 Kaynak: İHA
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