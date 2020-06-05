Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında soruşturma yürütülen ve bugüne kadar yakalanamadıkları için yakalama emri çıkarılarak aranan 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır." - ANKARA