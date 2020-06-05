Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında... - Son Dakika
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında soruşturma yürütülen ve bugüne kadar yakalanamadıkları için yakalama emri çıkarılarak aranan 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında soruşturma yürütülen ve bugüne kadar yakalanamadıkları için yakalama emri çıkarılarak aranan 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır." - ANKARA
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5.06.2020 16:03:47. #1.13#
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