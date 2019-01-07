Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fetö/pdy'ye Yönelik Ankesörlü Telefon Soruşturması Kapsamında 100...
19 dakika önce
IHAAW075057-ASA/07-01-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 100 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkardı 07.01.2019 07: 50: 57 TSI NNNN.
IHAAW075057-ASA/07-01-2019
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 100 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkardı 07.01.2019 07: 50: 57 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:56 Kaynak: İHA
Suudi Arabistan'da Boşanma Davası Açılan Kadınlara SMS Gönderilecek
Kocasını 'Eniştesiyle' Aldatan Kadın, 18 Bin Lira Tazminata Mahkum Edildi
Nihat Hatipoğlu'ndan Sosyal Medya Açıklaması: Hesabını Vereceksiniz!
Bakan Kurum'dan Paralı Poşet Uygulaması Açıklaması: Proje Emine Erdoğan Hanımefendinin Himayesinde