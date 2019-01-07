Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fetö/pdy'ye Yönelik Ankesörlü Telefon Soruşturması Kapsamında 100...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fetö/pdy'ye Yönelik Ankesörlü Telefon Soruşturması Kapsamında 100...

19 dakika önce

IHAAW075057-ASA/07-01-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 100 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkardı 07.01.2019 07: 50: 57 TSI NNNN.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fetö/pdy'ye Yönelik Ankesörlü Telefon Soruşturması Kapsamında 100..., System.String[]
IHAAW075057-ASA/07-01-2019

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 100 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkardı 07.01.2019 07: 50: 57 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:56 Kaynak: İHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa
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