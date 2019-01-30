Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetö Soruşturmaları Kapsamında Kara Havacılık Komutanlığı...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetö Soruşturmaları Kapsamında Kara Havacılık Komutanlığı...

22 dakika önce

IHAAW093757-ASA/30-01-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında Kara Havacılık Komutanlığı bünyesindeki 48 pilot hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetö Soruşturmaları Kapsamında Kara Havacılık Komutanlığı..., System.String[]
IHAAW093757-ASA/30-01-2019

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında Kara Havacılık Komutanlığı bünyesindeki 48 pilot hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılık, şüphelilerin mahrem imamı olan 15 kişi hakkında da gözaltı kararı çıkardı. 30.01.2019 09: 37: 57 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:43 Kaynak: İHA

Kara Havacılık Komutanlığı, Başsavcı, 3. Sayfa
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