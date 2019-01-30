Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetö Soruşturmaları Kapsamında Kara Havacılık Komutanlığı...
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IHAAW093757-ASA/30-01-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında Kara Havacılık Komutanlığı bünyesindeki 48 pilot hakkında gözaltı kararı verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:43 Kaynak: İHA
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