Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında TÜBİTAK personeli 5'i aktif görevde... - Son Dakika

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında TÜBİTAK personeli 5'i aktif görevde...
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında TÜBİTAK personeli 5'i aktif görevde 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:42 Kaynak: İHA
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