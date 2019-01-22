Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetö Soruşturması Kapsamında Bazı Bakanlıkların 31'i İhraç Edilen...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetö Soruşturması Kapsamında Bazı Bakanlıkların 31'i İhraç Edilen...

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında bazı bakanlıkların 31'i ihraç edilen toplam 34 personeli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetö Soruşturması Kapsamında Bazı Bakanlıkların 31'i İhraç Edilen..., System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında bazı bakanlıkların 31'i ihraç edilen toplam 34 personeli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:32 Kaynak: AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel
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