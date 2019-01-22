Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetö Soruşturması Kapsamında Bazı Bakanlıkların 31'i İhraç Edilen...
1 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında bazı bakanlıkların 31'i ihraç edilen toplam 34 personeli hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, FETÖ soruşturması kapsamında bazı bakanlıkların 31'i ihraç edilen toplam 34 personeli hakkında gözaltı kararı çıkardı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:32 Kaynak: AA
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