Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fetö Soruşturması Kapsamında Kara Havacılık Komutanlığından 48 Pilot...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fetö Soruşturması Kapsamında Kara Havacılık Komutanlığından 48 Pilot...

25 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturması kapsamında Kara Havacılık Komutanlığından 48 pilot ve 15 mahrem imam hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fetö Soruşturması Kapsamında Kara Havacılık Komutanlığından 48 Pilot..., System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturması kapsamında Kara Havacılık Komutanlığından 48 pilot ve 15 mahrem imam hakkında gözaltı kararı çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:41 Kaynak: AA

Pilot, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel
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