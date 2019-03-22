Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetö Soruşturması Kapsamında 18 Eski Havelsan Mühendisi Hakkında...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetö Soruşturması Kapsamında 18 Eski Havelsan Mühendisi Hakkında...

6 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında 18 eski HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetö Soruşturması Kapsamında 18 Eski Havelsan Mühendisi Hakkında..., System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında 18 eski HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:10 Kaynak: AA

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