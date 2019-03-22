Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetö Soruşturması Kapsamında 18 Eski Havelsan Mühendisi Hakkında...
6 dakika önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında 18 eski HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında 18 eski HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:10 Kaynak: AA
Altın Yükselişini Sürdürüyor! İşte Güncel Fiyatlar
Emekli Maaşlarına 269 Lira Ek Ödeme Gündemde
Şarkıcı Feridun Düzağaç, Yerel Seçimlerde Kime Oy Vereceğini Açıkladı
Çin'de Fabrika Patlamasında 47 Kişi Hayatını Kaybetti, 640 Kişi Yaralandı