Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetö Soruşturması Kapsamında Jandarma Genel Komutanlığından 17'si...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığından 17'si aktif görevde 20 asker için gözaltı kararı çıkardı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:55 Kaynak: AA
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