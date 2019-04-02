Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetö Soruşturması Kapsamında Jandarma Genel Komutanlığından 17'si...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetö Soruşturması Kapsamında Jandarma Genel Komutanlığından 17'si...

54 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığından 17'si aktif görevde 20 asker için gözaltı kararı çıkardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetö Soruşturması Kapsamında Jandarma Genel Komutanlığından 17'si..., System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığından 17'si aktif görevde 20 asker için gözaltı kararı çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:55 Kaynak: AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oy Kullandığınız Sandıktan Hangi Partiye Kaç Oy Çıktı? İşte Sandık Sorgulama Aracı Kanal D'nin Eski Spikeri İrfan Değirmenci Yeni TV Kanalını Açıkladı! Ali Koç Açıkladı: Basketbolda Kesinlikle Küçülme Olmayacak Sosyal Medyada Belediye Savaşları: Ses Uşak'tan Bile Duyuldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 10:49:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetö Soruşturması Kapsamında Jandarma Genel Komutanlığından 17'si...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]