Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında özel sektör ve kamu iktisadi...
1 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:31 Kaynak: AA
, FETÖ soruşturması kapsamında özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı
Canlı yayında gözaltıyı 2 milyon kişi izledi
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