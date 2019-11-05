Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 1'i Savunma...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 1'i Savunma Sanayii Başkanlığında, 19'u ise TÜBİTAK'ta görevli olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:16 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 1'i Savunma Sanayii Başkanlığında, 19'u ise TÜBİTAK'ta görevli olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA
Hakkında tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı: İçeride kalanları Allah kurtarsın Gazeteci Ahmet Altan Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi Ilıcak ve Altan'ın tahliyesini AK Parti Grup Başkanvekili Turan yorumladı: FETÖ'nün filizlenmesine asla izin verilmeyecek FETÖ şüphelisinin evinde, terörist elebaşı Gülen'in sözde Ermeni soykırımını tanıyan mektubu çıktı