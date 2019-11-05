Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 1'i Savunma Sanayii Başkanlığında, 19'u ise TÜBİTAK'ta görevli olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA