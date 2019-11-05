Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 1'i Savunma...
Son Dakika 3. Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 1'i Savunma...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 1'i Savunma...

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 1'i Savunma Sanayii Başkanlığında, 19'u ise TÜBİTAK'ta görevli olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 1'i Savunma..., System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 1'i Savunma Sanayii Başkanlığında, 19'u ise TÜBİTAK'ta görevli olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:16 Kaynak: İHA
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