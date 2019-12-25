Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen 6 farklı operasyonda 54'ü asker,... - Son Dakika
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen 6 farklı operasyonda 54'ü asker,...
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen 6 farklı operasyonda 54'ü asker, 47'si kamu görevlisi, 30'u sivil/özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 131 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:48 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen 6 farklı operasyonda 54'ü asker, 47'si kamu görevlisi, 30'u sivil/özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 131 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA
Son Dakika UÇAKTA OLAY ÇIKARAN KADININ 10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ Hurda araçlarda ÖTV indirimi 31 Aralık'ta sona eriyor Mansur Yavaş: Melih Gökçek döneminde FETÖ'ye emsal artışı ile para aktarıldığını tespit ettik Basın toplantısında salonun sigara kokması Erdoğan'ı rahatsız etti: Acilen bırakın