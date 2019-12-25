Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen 6 farklı operasyonda 54'ü asker,... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen 6 farklı operasyonda 54'ü asker,... - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen 6 farklı operasyonda 54'ü asker,...

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen 6 farklı operasyonda 54'ü asker, 47'si kamu görevlisi, 30'u sivil/özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 131 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen 6 farklı operasyonda 54'ü asker,..., System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen 6 farklı operasyonda 54'ü asker, 47'si kamu görevlisi, 30'u sivil/özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 131 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:48 Kaynak: İHA
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