Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20'si ByLock... - Son Dakika

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20'si ByLock...
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20'si ByLock kullanıcısı 24 şahıs hakkında gözaltı kararı verdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:33 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20'si ByLock kullanıcısı 24 şahıs hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı. - ANKARA
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