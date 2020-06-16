Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 15'i ByLock kullanıcısı 19... - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 15'i ByLock kullanıcısı 19...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 15'i ByLock kullanıcısı 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 09:37 Kaynak: AA
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