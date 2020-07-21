Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı... - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı , FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA

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