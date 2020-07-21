Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 09:38 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı... - Son Dakika
Son Dakika Başakşehir'in Edin Visca için yaptığı heykel paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti bir günde 13 milyar dolar arttı Galatasaray, Fatih Terim'in kulüp personelinin maaşının yüzde 40'ını ödediği iddialarını yalanladı Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak Rusya'da "Kurt adam" lakaplı seri katilden "83 kadın öldürdüm" itirafı Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala, Antalyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'dan ayrılacak Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti