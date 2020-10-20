Kara Kuvvetleri Konutanlığında FETÖ operasyonunda 34 gözaltı kararı - Son Dakika

Kara Kuvvetleri Konutanlığında FETÖ operasyonunda 34 gözaltı kararı

20.10.2020 09:23
Kara Kuvvetleri Konutanlığında FETÖ operasyonunda 34 gözaltı kararı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapmasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 21'i muvazzaf 34 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapmasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 21'i muvazzaf 34 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimata istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları, haberleştikleri tespit edilen 12'si emekli, 1'i ayırma, 21'i aktif olmak üzere toplam 34 astsubay rütbesindeki şüpheli hakkında, Ankara merkezli 14 ilde gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir" denildi.

(Abdullah Sarica/İHA)

Kara Kuvvetleri Konutanlığında FETÖ operasyonunda 34 gözaltı kararı
Kara Kuvvetleri Konutanlığında FETÖ operasyonunda 34 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Astsubay, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kara Kuvvetleri Konutanlığında FETÖ operasyonunda 34 gözaltı kararı - Son Dakika

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