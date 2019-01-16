Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Teknokent A.ş ile İlgili Olarak Fetö'ye Yönelik Yürütülen...
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IHAAW091927-ASA/16-01-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Teknokent A.Ş ile ilgili olarak FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara ve İstanbul'da 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
IHAAW091927-ASA/16-01-2019
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, Hacettepe Teknokent
A.Ş ile ilgili olarak FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara ve İstanbul
'da 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 16.01.2019 09: 19: 27 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:25 Kaynak: İHA
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