Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetö Soruşturması Kapsamında 14...
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IHAAW093205-ASA/01-02-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
IHAAW093205-ASA/01-02-2019
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 01.02.2019 09: 32: 05 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:07 Kaynak: İHA
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