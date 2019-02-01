Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetö Soruşturması Kapsamında 14...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetö Soruşturması Kapsamında 14...

31 dakika önce

IHAAW093205-ASA/01-02-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetö Soruşturması Kapsamında 14..., System.String[]
IHAAW093205-ASA/01-02-2019

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 01.02.2019 09: 32: 05 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:07 Kaynak: İHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa
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