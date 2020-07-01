Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine yönelik sosyal... - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine yönelik sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımların tespit edilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldığını, Ankara'da oturduğu tespit edilen 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. - ANKARA