Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: HDP Kongresi'nde terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğraflarının... - Son Dakika

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: HDP Kongresi'nde terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğraflarının...
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: HDP Kongresi'nde terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğraflarının slayt gösterimi nedeniyle 14 şüpheli gözaltına alındı. Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:36 Kaynak: AA
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