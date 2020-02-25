Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: HDP Kongresi'nde terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğraflarının... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: HDP Kongresi'nde terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğraflarının... - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: HDP Kongresi'nde terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğraflarının...

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: HDP Kongresi'nde terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğraflarının slayt gösterimi nedeniyle 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: HDP Kongresi'nde terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğraflarının..., System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: HDP Kongresi'nde terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğraflarının slayt gösterimi nedeniyle 14 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi, Abdullah Öcalan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:36 Kaynak: AA
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