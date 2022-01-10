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HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında fezleke hazırlandı - Son Dakika

HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında fezleke hazırlandı

10.01.2022 17:08
HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında fezleke hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırladığı fezlekeyi, Adalet Bakanlığına gönderdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırladığı fezlekeyi, Adalet Bakanlığına gönderdi.

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP'li milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık tarafından Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında fezleke hazırlandı. Fezleke, Adalet Bakanlığına gönderildi.

Semra Güzel, 24 Haziran 2018'de milletvekili seçilmişti.

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Halkların Demokratik Partisi, Ankara Başsavcılığı, Semra Güzel, Adalet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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