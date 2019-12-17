Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) şırınga şeklindeki... - Son Dakika

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) şırınga şeklindeki...
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu ölmesine yönelik yürüttüğü soruşturmada, gizlilik ve yayın yasağı kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:18 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu ölmesine yönelik yürüttüğü soruşturmada, gizlilik ve yayın yasağı kararı aldı. - ANKARA
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