Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki Fetö Soruşturması Kapsamında 3'ü...
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IHAAW093213-ASA/15-01-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 3'ü teğmen, 47'si astsubay olmak üzere 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
IHAAW093213-ASA/15-01-2019
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 3'ü teğmen, 47'si astsubay olmak üzere 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 15.01.2019 09: 32: 13 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:38 Kaynak: İHA
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