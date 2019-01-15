Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki Fetö Soruşturması Kapsamında 3'ü...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki Fetö Soruşturması Kapsamında 3'ü...

39 dakika önce

IHAAW093213-ASA/15-01-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 3'ü teğmen, 47'si astsubay olmak üzere 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki Fetö Soruşturması Kapsamında 3'ü..., System.String[]
IHAAW093213-ASA/15-01-2019

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 3'ü teğmen, 47'si astsubay olmak üzere 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 15.01.2019 09: 32: 13 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:38 Kaynak: İHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma, 3. Sayfa
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