Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığında Yürütülen Fetö Soruşturması...
39 dakika önce
IHAAW094346-ASA/19-02-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 52 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.
IHAAW094346-ASA/19-02-2019
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, Jandarma Genel Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 52 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi. 19.02.2019 09: 43: 46 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:51 Kaynak: İHA
Apartman Dairesinde Patlama: 1 Kişi Yaralandı
Pazardan Sebze Meyve Çalan Hırsızlar Yakalandı
Çocuklar Duymasın'ın Emine'si, Gerçek Hayattaki Haliyle Ağızları Açık Bıraktı
Semin Babuna'dan Şaşırtan Açıklama: Cezaevindeki Adnan Oktar Çocuklarımı Tehdit Ediyor