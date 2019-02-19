Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığında Yürütülen Fetö Soruşturması...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığında Yürütülen Fetö Soruşturması...

39 dakika önce

IHAAW094346-ASA/19-02-2019- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 52 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığında Yürütülen Fetö Soruşturması..., System.String[]
IHAAW094346-ASA/19-02-2019

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 52 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi. 19.02.2019 09: 43: 46 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:51 Kaynak: İHA

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