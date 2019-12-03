Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması...
Son Dakika 3. Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması... - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması...

7 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 24'ü aktif, 12'si geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan teğmen ve astsubay rütbesindeki 36 askeri personel hakkında Ankara merkezli 20 ilde gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması..., System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 24'ü aktif, 12'si geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan teğmen ve astsubay rütbesindeki 36 askeri personel hakkında Ankara merkezli 20 ilde gözaltı kararı verildiğini bildirdi. - ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:36 Kaynak: İHA
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