Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik... - Son Dakika
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik...
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:30 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA
Son Dakika Son Dakika: ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasına ilişkin oylama Irak Meclisi'nde kabul edildi Silah zoruyla darbe bildirisi okutulan Tijen Karaş ekranlara geri döndü Kütahya'da vahşet! Evde bıçaklanmış kadın cesedi ile yakılmış erkek cesedi bulundu Sibel Ünli'nin babasına açıkça soruldu: Kızınız parasızlıktan mı böyle bir şey yaptı?