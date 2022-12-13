Bakan Soylu, dev sanal bahis ve kumar operasyonuyla ilgili son bilgileri aktardı: 101 kişi gözaltında, 808 milyon liralık malvarlıklarına el konuldu - Son Dakika
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Bakan Soylu, dev sanal bahis ve kumar operasyonuyla ilgili son bilgileri aktardı: 101 kişi gözaltında, 808 milyon liralık malvarlıklarına el konuldu

13.12.2022 09:39

10 ay önce öldürülen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına para gönderenlere yönelik dev sanal bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonla ilgili son bilgileri aktaran Bakan Soylu, gözaltı kararı verilen 136 kişiden 101'inin gözaltına alındığını ve bu kişilerin 808 milyon liralık malvarlıklarına el koyulduğunu duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 22 Mart 2022 tarihli MASAK raporunda PAPARA hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla toplam 2,5 milyar Türk Lirası civarında suç geliri elde ettikleri tespit edilen 46 şüpheli hakkında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

30 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Devam eden soruşturma sırasında aynı eylemlere iştirak ettikleri tespit edilen 163 şüpheli hakkında toplam 30 ilde (Ankara, İzmir, Manisa, Adana, Hatay, Osmaniye, İstanbul, Mersin, Antalya, Aydın, Yalova, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Batman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Van, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Çorum, Amasya, Balıkesir, Samsun, Bayburt, Hakkari, Kırıkkale, Sakarya, Aksaray) eş zamanlı operasyon yapılmak üzere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada şunları ifade etti;

"8 Şubat 2022'de Kıbrıs'ta Halil Falyalı cinayeti vardı. Biz cinayetle ilgili soruşturmayı başladıktan sonra birtakım verilere ulaştık. Hem Kıbrıs-Malta hareketliliğini görebildik ve çalışmalar sonucundan nisandan itibaren gerek teknik izleme, gerek bu konuda elde ettiğimiz bilgilerin analizi, gerek binlerce hesabın MASAK tarafından izlenmesi ve takip edilmesi ve Cumhuriyet Savcılığı kararıyla Ekim 2020'de bir ön operasyon gerçekleştirdik. Bu sabah itibarıyla yeni bir operasyon başlattık. Bu bahse konu organizasyonda 15 adet bahis sitesinin bulunduğu, bu sitelerin vergi kolaylığı olan ada ülkelerinde hayata geçirildiği ki esas itibarıyla menşei olarak Malta, ülkemizde özellikle kaçak maç yayını yapan siteler olmak üzere fenomenler, GSM telefonlarına atılan mesajlar ve çağrı merkezleri aracılığıyla yürütülmeye çalışıldığı, yüksek miktarda bahis oranları verilerek bu siteleri tercih edenlerin oynayıcı sayılarının artırıldığı görülmüştür. Bu organizasyonu gerçekleştiren ve Halil Falyalı'nın yakınları da dahil olmak üzere yaklaşık toplam 136 kişi sadece organizatör olarak tespit edildi. Şu ana kadar 808 milyon malvarlıklarına el konmuştur ki bu daha başlangıçtır. 136 kişinin 101'i şu ana kadar gözaltına alındı.

"BAŞKA ÜLKELERE AKTARILMAKTADIR"

Hem sanal bahis hem sanal kumar üzerinden gerçekleştirdikleri bu kötücül durum, yaptığımız operasyonlarla akamete uğrayacaktır. Sanal bahis ve sanal kumar meselelerinin de paralarının nakli, tespit ettiğimiz kripto para borsası sayesinde başka ülkelere aktarılmaktadır."

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet, Kıbrıs, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Soylu, dev sanal bahis ve kumar operasyonuyla ilgili son bilgileri aktardı: 101 kişi gözaltında, 808 milyon liralık malvarlıklarına el konuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Soylu, dev sanal bahis ve kumar operasyonuyla ilgili son bilgileri aktardı: 101 kişi gözaltında, 808 milyon liralık malvarlıklarına el konuldu - Son Dakika
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